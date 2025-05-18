Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились в Ватикане после ссоры в Овальном кабинете Белого дома. Господин Зеленский первым протянул руку американскому вице-президенту, пишет Bloomberg. Потом он поздоровался с женой Джей Ди Вэнса Уше Вэнс. Украинскому президенту пожал руку госсекретарь США Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Сегодня в Ватикане проходит церемония интронизации папы римского Льва XIV. На церемонию прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав более 30 государств. Россию на мероприятии представил посол в Ватикане Иван Солтановский.

Конфликт между Владимиром Зеленском и администрацией США произошел в конце февраля, когда он приезжал в Вашингтон на переговоры с президентом Дональдом Трампом. Во время проведения совместной пресс-конференции лидеры двух стран высказали противоположные мнения о конфликте на Украине и военной помощи Вашингтона Киеву. Позицию господина Трампа поддержал вице-президент Вэнс. После напряженной беседы делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, и встреча завершилась раньше запланированного.

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