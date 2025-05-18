Главные новости за неделю 12-18 мая. Кавказ

Черкесский городской суд приговорил бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. за создание преступного сообщества и получение взяток.

АО «Россельхозбанк» выставило на торги права требования по обязательствам ООО «Стройград», обеспеченные залогом торгово-развлекательного центра «Панорама-1» в Черкесске. Начальная цена на аукционе составит 403,9 млн руб.

Ставропольский край по итогам 2024 года занял 16 место в России по объему выдачи наличных в банкоматах. Согласно данным Банка России, в регионе было выдано 0,97 трлн руб.

Генеральная прокуратура России добивается изъятия в пользу государства девятиэтажного жилого здания в курортной зоне Кисловодска, оцениваемого более чем в 1,5 млрд руб. Как сообщает «Ъ», объект возвели на территории, принадлежащей управлению делами президента России.

Арбитражный суд Ставропольского края отказал в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия бывшего руководителя ООО «АПК “Рассвет”» Николая Кухаря. С него планировалось взыскать 1,2 млрд руб.

В аэропорту Минеральных Вод открыли новый пассажирский терминал, который уже принял первый рейс из Москвы. Новый комплекс введен в эксплуатацию после двухлетнего строительства, став крупнейшим инфраструктурным объектом Ставрополья за последние 50 лет.

Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в общей сумме 123 млн руб. из 1,2 млрд руб. прибыли (10%).

На Ставрополье увеличат размер компенсаций гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Суммы выплат удвоены в сравнении с 2017 годом, когда регион столкнулся с масштабным паводком.

В Пятигорске задержали двух участников организованной группы, которые под видом правоохранителей вымогали деньги у владельцев дорогих автомобилей, подбрасывая им наркотики и угрожая оружием.

С начала года филиал «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» подал 235 исковых заявлений о взыскании 161,1 млн руб. задолженности за потребленную электроэнергию в республике.

Конкурсный управляющий АО «Элеватор» Олег Луговенко объявил о проведении электронных торгов по продаже имущества предприятия с начальной ценой 226 млн руб.

В отношении бывшего начальника управления сельского хозяйства администрации одного из округов Нефтекумского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве с субсидиями, совершенное группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).