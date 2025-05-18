Патриарх Кирилл завершил Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил Великое освящение и Божественную литургию в воткинском Благовещенском соборе, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Церковные мероприятия завершились награждением причастных к реконструкции храма, в их числе глава Удмуртии Александр Бречалов и митрополит Удмуртский и Ижевский Викторин, представители местных предприятий и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Православная телекомпания «Союз» Фото: Православная телекомпания «Союз»

«Для каждого из вас, мои дорогие братья и сестры, я приготовил маленькую иконочку с изображением Благовещения. Попросил духовенство, чтобы каждому при выходе из храма вручили это Благословение патриарха»,— сказал он. Патриарх поздравил прихожан с праздником и пожелал «Божией помощи, крепкости сил, хранения веры православной, любви к Отечеству и друг ко другу».

Напомним, Великое освящение и Божественная литургия в Благовещенском соборе в Воткинске, который ранее был реконструирован, состоялось 18 мая. Церковные мероприятия начались в 08.30. Среди прочего, патриарх Кирилл подарил собору икону святой Матроны Московской.

Реставрационные работы в Благовещенском соборе начались в 2006 году при поддержке фонда «Преображение». В 2015 году их приостановили. В 2023 году в группе Благовещенского собора во «ВКонтакте» указывалось, что внутри религиозного объекта шли отделочные и монтажные работы. В настоящее время полностью восстановлен внешний облик собора.

На сайте Благовещенского собора в Воткинске указано, что строительство каменного религиозного объекта завершилось в 1839-м за средства мастеровых. В 1840-м в храме крестили композитора Петра Чайковского. Общая площадь собора превышает 2 тыс. кв. м.

В январе 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что в Благовещенском соборе прошло первое Рождественское богослужение в открывшемся после восстановительных работ верхнем храме. В июле 2024 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что патриарх Кирилл поддержал инициативу реконструкции Петропавловской колокольни в Сарапуле. По данным на март 2025 года, на восстановление религиозного объекта потребуется не менее 550 млн руб.