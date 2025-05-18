Патриарх Кирилл наградил главу Удмуртии орденом князя Даниила Московского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Удмуртии Александра Бречалова орденом Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского второй степени «во внимание к помощи в восстановлении Благовещенского собора города Воткинска», передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Православная телекомпания «Союз» Фото: Православная телекомпания «Союз»

Кроме того, ордена получили митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, представители местных предприятий, настоятель храма и другие. Церемония награждения прошла 18 мая на территории собора. Патриарх Кирилл провел в храме Великое освящение и Божественную литургию.

Напомним, ранее патриарх Кирилл подарил реконструированному Благовещенскому собору образ святой Матроны Московской.