Патриарх Кирилл подарил Благовещенскому собору в Воткинске образ Матроны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил Благовещенскому собору в Воткинске образ Матроны Московской, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Предстоятель Русской Православной Церкви проводит в храме Великое освящение и Божественную литургию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Православная телекомпания «Союз» Фото: Православная телекомпания «Союз»

«В память о пребывании в этом замечательном храме я бы хотел подарить образ святой праведной Матроны Московской… Вокруг нее собирались сотни и тысячи людей, чтобы прийти и побеседовать с Матронушкой. Почему? Она обладала огромной духовной силой (“дар провидения”.— “Ъ-Удмуртия”), которые ей дал Господь в ответ на ее страдания, в ответ на то, что она никогда не роптала и хранила веру в Господа и надежду на спасение»,— сказал патриарх.