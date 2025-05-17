Патриарх Кирилл освятит Благовещенский собор Воткинска утром 18 мая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Великое освящение Благовещенского собора Воткинска и проведет Божественную литургию утром 18 мая, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Начало чина освящения запланировано на 08.30, встреча предстоятеля Русской Православной Церкви — на 10.00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что в Благовещенском соборе прошло первое Рождественское богослужение в открывшемся после восстановительных работ верхнем храме. В июле 2024-го глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что патриарх Кирилл поддержал инициативу реконструкции Петропавловской колокольни в Сарапуле. По данным на март 2025-го, на восстановление религиозного объекта потребуется не менее 550 млн руб.

На сайте Благовещенского собора в Воткинске указано, что строительство каменного религиозного объекта завершилось в 1839-м за средства мастеровых. В 1840-м в храме крестили композитора Петра Чайковского. Общая площадь собора превышает 2 тыс. кв. м.

После прихода советской власти, в 1929-м Благовещенский собор был закрыт: с него сняли колокола, а в храме организовали народный театр. В 2021-м городские власти вернули здание Русской православной церкви (РПЦ). «Фактически от первоначального здания остались только стены толщиной в 1,4 м и часть росписей, которые в советское время безуспешно пытались сбить и закрасить»,— указано на сайте храма.

Реставрационные работы в Благовещенском соборе начались в 2006-м при поддержке фонда «Преображение». В 2015-м их приостановили. В 2023-м в группе Благовещенского собора во «ВКонтакте» указывалось, что внутри религиозного объекта шли отделочные и монтажные работы. В настоящее время полностью восстановлен внешний облик собора. Открыт сбор пожертвований на реконструкцию Благовещенского собора.