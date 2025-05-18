Российские ПВО сбили 14 украинских дронов над Белгородской областью

Российские силы ПВО с 7:15 до 8:20 мск уничтожили 14 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Все они сбиты в небе над Белгородской областью.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отчитался о последствиях после ударов беспилотников. Всего за прошедшие сутки, по информации господина Гладкова, дроны ВСУ ударили по шести районам Белгородской области. Сведений о пострадавших не приводится.

В частности, губернатор сообщил об ударе четырех БПЛА по поселку Октябрьский, а также селам Бессоновка и Черемошное в Белгородском районе. Два дрона уничтожили. В Октябрьском поврежден частный дом, в Бессоновке — складское помещение сельхозпредприятия. В Валуйском муниципальном округе Белгородской области сбили восемь из десяти выпущенных дронов. В селе Кукуевка этого округа поврежден инфраструктурный объект связи.

В ночь на 18 мая над российскими регионами сбили семь беспилотников. Четыре из них — над Белгородской областью, еще три — над Брянской областью. Губернатор Брянской области рассказал об отсутствии пострадавших и повреждений.