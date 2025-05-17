Более 100 БПЛА ВСУ пытались атаковать Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли более 110 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и выпустили 27 снарядов по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Согласно его данным, под ударами оказались 38 населенных пунктов в девяти муниципальных округах. Наибольшая активность отмечена в Валуйском и Шебекинском округах, где было обнаружено соответственно 42 и 45 атакующих беспилотников. Из 111 дронов — 51 был сбит средствами ПВО.

В селе Архангельское Шебекинского округа БПЛА атаковал мужчину, который ехал на велосипеде; он погиб от полученных ранений на месте. Кроме того, в Борисовском районе пострадал еще один человек — мужчина получил травму в результате атаки дрона на автомобиль, припаркованный у коммерческого объекта.

Повреждения зафиксированы в шести частных домах, коммерческом объекте, трех объектах связи, складе, двух предприятиях и на восьми транспортных средствах. Также были затронуты линии электропередачи, газовые трубы и другое инфраструктурное имущество. В ряде населенных пунктов произошли пожары, в частности в селе Устинка загорелась сухая трава, которую быстро потушили добровольцы и пожарные.