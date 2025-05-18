Макрон призвал Трампа отреагировать на «цинизм» Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратил внимание на «цинизм» президента России Владимира Путина в отношении Украины. Американский лидер Дональд Трамп, обеспокоенный репутацией США, обязательно отреагирует на это, убежден господин Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

«Американский народ избрал президента. Он прибыл с благотворной целью: заключить мир, и он сказал, что привлечет всех к достижению мира»,— цитирует французского президента телеканал BFMTV.

По словам Эмманюэля Макрона, предложения о прекращении огня являются американской инициативой и «не были соблюдены Владимиром Путиным и его армией». Вместе с тем Минобороны России неоднократно сообщало о нарушении перемирия со стороны украинской стороны — сначала во время пасхального перемирия, потом с 8 по 10 мая, в дни празднования 80-летия Победы.

17 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Киев обменяются условиями прекращения огня. Их содержание представитель Кремля раскрывать не стал. Он подчеркнул, что переговоры ведутся «за закрытыми дверями».

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».