Минобороны обвинило ВСУ в 5 тыс. нарушений режима прекращения огня

Вооруженные силы Украины с полуночи 8 мая — с начала действия объявленного президентом России Владимиром Путиным режима прекращения огня — совершили 5026 нарушений перемирия, сообщает Минобороны России. Были предприняты четыре попытки прорыва госграницы в Курской и Белгородской областях.

Согласно отчету военного ведомства, ВСУ совершили более 1,4 тыс. обстрелов российских позиций с помощью артиллерии, танков и минометов, 23 атаки с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, зафиксировано свыше 3,5 тыс. ударов и сбросов боеприпасов с украинских беспилотников.

Минобороны сообщает о еще 15 атаках ВСУ, в том числе на ЛНР и ДНР. Подразделения украинской армии совершили разведку боем в районе населенного пункта Новоегоровка в ЛНР. В ДНР — в районе населенных пунктов Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое.

В этих условиях российские военнослужащие зеркально реагируют на атаки ВСУ, уточняют в Минобороны, и будут действовать сообразно реальной обстановке.