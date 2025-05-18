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Коммерсантъ FM
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Следствие попросило продлить арест основателю «Русагро» Мошковичу

Следствие попросило Мещанский суд Москвы продлить арест основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Срок содержания под стражей просят продлить и бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Барсову.

Согласно карточке дела, новое судебное заседание назначено на 15:00 20 мая. Сроки продления ареста не уточняются. Вадима Мошковича и Максима Басова отправили под арест 27 марта.

Помимо мошенничества бизнесменов обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Защита настаивает, что в деле идет речь исключительно о коммерческом споре. В конце апреля защита ходатайствовала об освобождении Вадима Мошковича из СИЗО, однако Мосгорсуд отклонил жалобу. Арест Максима Барсова также признали законным.

Подробности — в материале «Ъ» «Аграрий сидит, а ущерб растет».

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