Мосгорсуд отказался отпускать из СИЗО основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Мосгорсуд отклонил жалобу на заключение под стражу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и оставил его в СИЗО. Решение Мещанского суда столицы от 27 марта остается в силе, пишет РБК.

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Сторона защиты уточнила, что просила рассмотреть апелляцию в закрытом режиме из-за данных о состоянии здоровья миллиардера и заменить заключение под стражу назначением залога. Однако суд не стал останавливать процесс и продолжил рассматривать его в открытом режиме.

Следствие ходатайствовало об аресте Вадима Мошковича, объясняя это тем, что он может улететь за границу на частном самолете. Следователи также сообщили, что у миллиардера есть гражданство Израиля и заграничная недвижимость, за рубежом живут его дети. Защита утверждала, что у него нет оснований скрываться от уголовного преследования.

Вадима Мошковича и экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова задержали 26 марта. 27 марта суд отправил обоих обвиняемых под арест. Бизнесменов обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Защита настаивает, что в деле идет речь исключительно о коммерческом споре.

«Ъ» выяснил подробности предъявленных обвинений. По версии следственного департамента МВД, при покупке холдинга «Солнечные продукты» фигуранты убедили его основателя Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые не последовали. Ущерб превысил 30 млрд руб.

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