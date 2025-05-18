В Ревде началось голосование на досрочных выборах депутатов думы

В Ревде (Свердловская область) открылись 29 избирательных участков для голосования на досрочных выборах депутатов думы муниципального округа. На 20 мандатов в представительном органе претендуют 78 человек, включая 17 экс-депутатов прошлого созыва, большинство из которых проголосовали за досрочное прекращение своих полномочий. Избирательные участки будут работать 18 мая с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дума Ревды формируется по мажоритарной системе: 20 депутатов избираются по пяти четырехмандатным округам. Избиратели смогут проголосовать за четырех кандидатов из всех указанных в бюллетене. От каждого округа будут избраны четыре претендента, которые получили наибольшее число голосов. Полномочия нового созыва думы истекут в 2030 году.

Согласно данным Центра общественного наблюдения (ЦОН) региона, на досрочных выборах зафиксировано рекордное число наблюдателей — 239 человек. В частности, 29 наблюдателей направила общественная палата Свердловской области, 49 — партии, которые выдвинули кандидатов, 161 — сами кандидаты. «В среднем по девять наблюдателей на участковую избирательную комиссию (УИК). Это сравнимо с численностью самой УИК. Для выборов местного уровня это беспрецедентно. С точки зрения легитимности процесса это огромный прорыв, а вот с организационной точки зрения это важный опыт, который предстоит получить»,— пояснил электоральный эксперт Анатолий Гагарин.

Среди 78 кандидатов на мандаты в думе Ревды претендуют 20 представителей от «Единой России» (ЕР), 18 — от КПРФ, 12 — от ЛДПР, 12 — от «Новых людей», 11 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП). В качестве самовыдвиженцев на выборы пошли пять человек.

Депутаты объявили о самороспуске думы Ревды в связи с необходимостью ее «обновления» в феврале. Причиной послужил конфликт между представителями от ЕР, КПРФ, СРЗП и местной администрацией.

Подробнее о кандидатах в депутаты думы Ревды — в материале «Ъ-Урал» «Распустились, чтобы вернуться».

«Ъ-Урал» будет следить за ходом голосования.

Василий Алексеев