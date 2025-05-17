Вучич положительно оценил согласование обмена пленными между РФ и Украиной

Договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной может свидетельствовать о начале реального диалога, считает президент Сербии Александр Вучич. При этом он уточнил, что не рассчитывает на завершение боевых действий в скором времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Вучич убежден, что согласование обмена — важный сигнал, который дает надежду на возможные подвижки в переговорном процессе. «Хорошо, что договорились об обмене по тысяче пленных... Это самый крупный обмен военнопленными за все время. Это хорошая новость, значит, начался диалог. А когда начинается диалог, я верю, что появятся и другие результаты»,— прокомментировал сербский президент (цитата по ТАСС).

В Стамбуле 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Самой важной стала договоренность провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Украина в тот же день начала работу над списками пленных. Москва и Киев также решили провести новый раунд после выработки каждой из сторон детального предложения по установлению режима прекращения огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».