Армия Израиля нанесла удары по портам в Йемене

ЦАХАЛ заявил об уничтожении военной инфраструктуры хуситов на западе Йемена. Атакованные объекты, по утверждениям армии Израиля, находились в портах Ходейда и Салиф. Об ударах по портам также сообщил йеменский телеканал Эль-Масира.

«Эти порты используются для переброски оружия и являются очередным примером систематического и циничного использования террористическим режимом хуситов гражданской инфраструктуры для продвижения террористической деятельности»,— указано в пресс-релизе ЦАХАЛ.

Армия Израиля предупреждала местных жителей о запланированной атаке и призывала их эвакуироваться. В армии предупредили, что будут и дальше атаковать порты, если на их территории заметят «враждебную деятельность».

О противостоянии хуситов и Израиля — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».