AFP: украинская делегация покинет Стамбул в пятницу

Украинская делегация покинет Стамбул в пятницу, 6 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава украинской делегации Рустем Умеров

Фото: Murad Sezer / Reuters Глава украинской делегации Рустем Умеров

Фото: Murad Sezer / Reuters

В ходе переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона, «в целом, удовлетворена результатом и готова продолжать контакты».

Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале встречи. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая