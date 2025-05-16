Арест имущества экс-мэра Сочи Копайгородского продлили до августа

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца арест на имущество бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно опубликованной информации, ограничения продолжают действовать в отношении недвижимости, транспортных средств, банковских счетов, а также предметов интерьера и икон. Мера принята в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, возбужденного осенью 2024 года.

По версии следствия, администрация Сочи под руководством Алексея Копайгородского передала два участка в Хостинском районе за 47 тыс. руб. Позже земли были перепроданы за 14 млн руб. Сумма ущерба оценена в 3,7 млн руб.

В дальнейшем к делу были добавлены новые эпизоды. В декабре 2024 года следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как утверждает СКР, в 2023 году фигурант получил имущественные выгоды на сумму свыше 43 млн руб. В список активов вошли жилой дом, участок, дорогостоящий ремонт и регулярные выплаты. Все имущество оформлялось на супругу экс-мэра Сочи — Янину Копайгородскую, которая якобы выступала посредником между застройщиками и чиновником.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что 14 мая Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в получении особо крупных взяток и растрате. Аналогичный вердикт был вынесен Янине Копайгородской, подозреваемой в пособничестве во взяточничестве, а также в принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Супруги оставлены в следственном изоляторе минимум до 17 августа 2025 года.

Нурий Бзасежев