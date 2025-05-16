В Новороссийске отключение воды затронуло 2 тыс. человек

В ходе ликвидации аварии на магистральном водоводе в Новороссийске отключено водоснабжение домов, в которых проживает около 2 тыс. человек, сообщили «Ъ» в администрации города. Отключение затронуло часть города, застроенную в основном частными домами. Подвоз воды осуществляется в автоцистернах по заявкам жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Прорыв магистрального водовода произошел в ночь на пятницу. Вода выливалась из трубы под большим давлением и затопила частный дом рядом с местом аварии. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что на помощь жильцам пострадавшего дома пришли сотрудники водоканала и волонтеры, они помогают в уборке жилья. Владельцам дома будет выплачена компенсация для восстановления поврежденного имущества, сотрудники администрации выехали на место для составления акта, уточнил мэр.

На месте аварии работают две аварийные бригады водоканала и пять единиц техники. Завершены работы по демонтажу вышедшего из строя участка трубы, специалисты приступили к сварочным работам по восстановлению водовода.

Анна Перова, Краснодар