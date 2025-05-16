Теннисистки Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал парного турнира в Риме
В полуфинале они уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в парном разряде в Риме. Призовой фонд соревнований превышает €6 млн.
Диана Шнайдер
Фото: Yves Herman / Reuters
Матч продлился 1 час 23 минуты. Обе партии остались за итальянками, которые являются победительницами прошлогоднего турнира. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Счет личных встреч — 3:1 в пользу Эррани и Паолини. Они выиграли у россиянок в финале прошлогодней Олимпиады в Париже и в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе в 2025 году. Андреева и Шнайдер оказались сильнее в матче второго круга турнира Большого шлема Australian Open 2025.
В финале итальянки сыграют против победительниц матча Вероника Кудерметова (Россия)/Элизе Мертенс (Бельгия)—Сторм Хантер/Эллен Перес (Австралия).