Вучич: коллективный Запад теперь не такой, каким мы его представляли раньше

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представление о коллективном Западе уже не соответствует действительности. По его словам, это обеспечивает дополнительную возможность для сотрудничества стран.

«Сегодня очевидно, что того коллективного Запада, каким мы его себе представляли, больше не существует... Я уверен, что есть шанс сделать определенные шаги навстречу и пробудить в Сербии надежду на европейское будущее»,— сказал господин Вучич на саммите Европейского политического общества в Тиране (цитата по сербскому изданию Pravda).

Он рассказал, что вчера провел встречу с главой Евросовета Антониу Коштой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Польши Дональдом Туском. По словам Александра Вучича, встреча была «замечательной». Также он поблагодарил господина Туска за отношение к Сербии.

Саммит Европейского политического сообщества, проходящий в Албании сегодня, объединяет стран--членов ЕС и кандидатов на вступление. Сербия — кандидат на вступление в Евросоюз с 2012 года. Ожидалось, что на саммите представители стран--членов ЕС огласят «последствия» для Сербии за визит в Москву 9 Мая. В середине апреля о них предупреждала глава евродипломатии Кая Каллас.

Подробнее о саммите — в материале «Европа займется Балканами».

Екатерина Отрашкевич