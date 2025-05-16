AFP: госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Марко Рубио приземлился в Стамбуле, передает корреспондент AFP. По данным источника «РИА Новости» в турецком МИДе, переговоры делегаций Турции, США и Украины начнутся в 10:45 мск. Встреча Москвы, Киева и Анкары — в 12:30 мск.

Ранее господин Рубио заявлял, что представитель США будет присутствовать на переговорах России и Украины. Он сам не примет участия во встрече.

Изначально переговоры России и Украины были запланированы на 15 мая, но до конца дня так и не состоялись. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Во главе делегации Украины — министр обороны Рустем Умеров.

О развитии ситуации — в главном «Ъ».