РИА Новости: трехсторонняя встреча России, Украины и Турции назначена на 12:30

Трехсторонняя встреча между делегациями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 мск в Стамбуле. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе. Встреча пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Долмабахче.

По информации агентства, перед этой встречей в 10:45 мск проведут переговоры представители Турции, США и Украины. Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявлял, что прямые переговоры Москвы и Киева 16 мая не исключены. По его словам, окончательного решения по проведению четырехсторонней встречи пока нет.

Изначально переговоры России и Украины были запланированы на четверг, 15 мая, однако до конца дня так и не состоялись. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Во главе делегации Украины — министр обороны Рустем Умеров. Представителей США в Стамбуле возглавил госсекретарь Марко Рубио.

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