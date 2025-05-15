Главные новости за 15 мая. Кавказ

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона о наложении ареста на банковские счета ООО «Строй-Инвест» в пределах суммы 27,8 млн руб.

На Ставрополье увеличат размер компенсаций гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Суммы выплат удвоены в сравнении с 2017 годом, когда регион столкнулся с масштабным паводком.

За первые три месяца 2025 года Банк России выявил на Ставрополье четырех нелегальных кредиторов, выдававших займы под залог имущества.

В Пятигорске задержали двух участников организованной группы, которые под видом правоохранителей вымогали деньги у владельцев дорогих автомобилей, подбрасывая им наркотики и угрожая оружием.

Депутаты Ставропольского края предложили наделить региональные власти полномочиями по установлению норм содержания сельскохозяйственных животных и птиц в личных подсобных хозяйствах.

Около 150 млн руб. направят на развитие паркового хозяйства в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Благодаря частным инвестициям во втором по величине населенном пункте республики появится обновленный парк аттракционов.

Невинномысск за год более чем вдвое увеличил объем промышленного производства, доведя его до 183,45 млрд руб., а за последние пять лет привлек почти 125 млрд рублей инвестиций и создал более 13 тысяч рабочих мест.

После стрельбы вечером 14 мая на автомойке в Ардоне Северной Осетии следователи возбудили уголовное дело. Троих пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался, сообщили в региональном управлении СКР.