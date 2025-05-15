Невинномысск увеличил объем промышленного производства до 183 млрд рублей

Невинномысск за год более чем вдвое увеличил объем промышленного производства, доведя его до 183,45 млрд руб., а за последние пять лет привлек почти 125 млрд рублей инвестиций и создал более 13 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Значительную роль в экономическом росте сыграли инвестиции. За прошедшие 5 лет в основной капитал города (без учета бюджетных средств) было вложено 124,99 млрд руб. Эти финансовые вливания позволили создать 13 430 новых рабочих мест для жителей Невинномысска и близлежащих территорий.

Николай Аксенов