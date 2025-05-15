Неизвестный устроил стрельбу в Северной Осетии, один человек погиб

После стрельбы вечером 14 мая на автомойке в Ардоне Северной Осетии следователи возбудили уголовное дело. Троих пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался, сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

По предварительным данным пресс-службы региональной полиции, около 20:45 неизвестный произвел выстрелы в трех молодых людей из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Нападавший скрылся до приезда правоохранителей.

Пострадавших, жителей республики 1990, 1991 и 2000 годов рождения, доставили в больницу. 24-летний мужчина скончался, не приходя в сознание, 35-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи и криминалисты республиканского СК изъяли пули и гильзы, идет опрос свидетелей, введен план «Перехват». Прокуратура региона осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела.

Тат Гаспарян