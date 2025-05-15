Дума Ставрополья предложила следить за численностью скота в частных хозяйствах

Депутаты Ставропольского края предложили наделить региональные власти полномочиями по установлению норм содержания сельскохозяйственных животных и птиц в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу и опубликован в электронной базе парламента страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициатива предусматривает изменения в федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве». По мнению авторов проекта, в ряде ЛПХ Ставрополья поголовье скота и птицы содержится в неприспособленных помещениях на приусадебных участках в черте населенных пунктов с серьезными нарушениями санитарных и ветеринарных требований. Такие хозяйства становятся источниками опасных инфекционных заболеваний животных, в том числе зоонозов, представляющих угрозу для людей. Кроме того, они нарушают конституционные права соседей на благоприятную окружающую среду.

В пояснительной записке подчеркивается, что органы государственной власти субъектов РФ и муниципалитеты не имеют полномочий контролировать соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм в таких хозяйствах. Законопроект предлагает установить обязательство владельцев ЛПХ соблюдать экологические, санитарно-гигиенические, ветеринарные и иные правила при ведении хозяйства.

Николай Аксенов