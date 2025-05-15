Частные инвесторы вложат 150 млн рублей в парковое хозяйство города Прохладный

Около 150 млн руб. направят на развитие паркового хозяйства в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Благодаря частным инвестициям во втором по величине населенном пункте республики появится обновленный парк аттракционов, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. главы администрации городского округа Кирилла Кожухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Срок реализации проекта — пять лет. По 50 млн руб. внебюджетных средств планируется вкладывать ежегодно в наш парк. На сегодняшний день инвестор закупает пять новых аттракционов. Флагманский проект в нашем концессионном соглашении — колесо обозрения высотой 30 м»,— рассказал Кирилл Кожухов.

Итоги работы и программу социально-экономического развития города Кирилл Кожухов обсудил на встрече с главой КБР Казбеком Коковым.

Николай Аксенов