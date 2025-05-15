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Частные инвесторы вложат 150 млн рублей в парковое хозяйство города Прохладный

Около 150 млн руб. направят на развитие паркового хозяйства в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Благодаря частным инвестициям во втором по величине населенном пункте республики появится обновленный парк аттракционов, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. главы администрации городского округа Кирилла Кожухова.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Срок реализации проекта — пять лет. По 50 млн руб. внебюджетных средств планируется вкладывать ежегодно в наш парк. На сегодняшний день инвестор закупает пять новых аттракционов. Флагманский проект в нашем концессионном соглашении — колесо обозрения высотой 30 м»,— рассказал Кирилл Кожухов.

Итоги работы и программу социально-экономического развития города Кирилл Кожухов обсудил на встрече с главой КБР Казбеком Коковым.

Николай Аксенов

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