Госдеп США: Рубио обсудил с главой МИД ФРГ конфликт на Украине и укрепление НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обсудили в ходе переговоров в турецкой Анталье прекращение конфликта на Украине и укрепление безопасности Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. Беседа прошла на «на полях» неформальной встречи глав МИДов стран НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

«Они обсудили двусторонние и глобальные приоритеты, включая совместную работу по устранению угроз со стороны Китая, прекращение российско-украинской войны, укрепление НАТО и европейской обороны, а также предотвращение разработки Ираном ядерного оружия»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте Госдепа.

14–15 мая в Анталье проходит неформальное совещание глав МИДов стран НАТО. Обсуждается в том числе подготовка к саммиту стран НАТО, который пройдет в Гааге 24–25 июля. Euractiv со ссылкой на источники сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения на саммит. По данным ANSA, против приглашения украинского лидера выступали США. Сообщалось, что вопрос о приглашении Украины на саммит могут обсудить на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье 14–15 мая.

О подготовке к саммиту — в материале «Ъ» «Генсек НАТО выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность».