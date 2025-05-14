ANSA: США против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Власти США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет агентство ANSA со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе. По данным агентства, почти все союзники по НАТО «выразили Вашингтону недоумения» из-за этой позиции.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. По данным ANSA, вопрос о приглашении Украины на саммит могут обсудить на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье 14-15 мая.

Как писали СМИ, в составленный администрацией Дональда Трампа план урегулирования российско-украинского конфликта вошел пункт об отказе Украины от вступления в НАТО. Изначально Киев настаивал на членстве в Североатлантическом альянсе в качестве гарантии безопасности после завершения боевых действий. Теперь союзники рассматривают альтернативные варианты поддержки.

Лусине Баласян