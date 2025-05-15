Песков: Россия не знает, кто представит Украину на переговорах в Стамбуле

У российской стороны нет данных о составе украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока нету никакой конкретики»,— сказал господин Песков журналистам.

Он напомнил, что о готовности российской делегации начать прямые переговоры 15 мая в Стамбуле было заранее известно.

Ранее в четверг помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Он заявил, что российская сторона «настроена на серьезную профессиональную работу» в Стамбуле.

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. По информации СМИ, переговоры могут начаться после обеда.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая