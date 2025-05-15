Минобороны сообщило о взятии под контроль Новоалександровки и Торского в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Покровском районе ДНР. Военнослужащие группировки «Запад» взяли населенный пункт Торское в Краматорском районе ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Фото: Министерство обороны России
Это уже седьмой и восьмой населенные пункты в ДНР, которые перешли под контроль России с начала мая. Также российская армия в этом месяце заняла Лысовку, Липовое, Троицкое, Котляровку, Миролюбовку и Михайловку.
В ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщают о важности захвата населённого пункта в Покровском районе: «Новоалександровка открывает оперативный простор для усиления давления на группировку противника в Новопавловке Днепропетровской области. Это их важный логистический узел на сегодняшний день», – делятся в информагентстве мнением источника.