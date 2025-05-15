Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что переговоры ожидаются после обеда и пройдут в закрытом режиме там же, где и три года назад,— во дворце Долмабахче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле в 2022 году

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле в 2022 году

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

«Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня»,— сказала Мария Захарова журналистам.

По данным СМИ, днем в Анкаре состоятся переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как писал Sky News, украинский лидер примет решение о переговорах с Россией после этой встречи. Российская делегация прибыла в Стамбул сегодня утром.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Лусине Баласян