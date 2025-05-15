Трамп: Украина забрала у США $350 млрд, «как конфету у ребенка»

Дональд Трамп считает, что Украина при предыдущем президенте США Джо Байдене получила от Штатов $350 млрд помощи так легко, словно «забрала конфету у ребенка». Он отметил, что действующая администрация США придерживается «немного более жесткого подхода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

По его словам, при господине Байдене деньги Киеву выделялись «без какой-либо отчетности». Дональд Трамп допустил, что «это была крупнейшая распродажа в истории». «Он (Владимир Зеленский.— "Ъ") уезжал с сотней миллиардов. Отличная сделка. То же самое, что отобрать конфету у ребенка»,— сказал господин Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе (цитата по ТАСС).

Президент США еще в марте критиковал предыдущую администрацию за то, что она слишком легко согласилась выделить средства из бюджета для оказания помощи Украине. Дональд Трамп говорил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Ватикане в апреле вновь просил о поставках оружия. The Times писала, что без новых поставок поток американского оружия Украине иссякнет через шесть месяцев.

О военных тратах Вашингтона — в материале «Ъ» «Оборонное предприятие».