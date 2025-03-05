Трамп сравнил расходы на поддержку Украины с отнятой у ребенка конфетой

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена слишком легко согласилась передать средства из бюджета для оказания помощи Украине. По мнению господина Трампа, при Джо Байдене Киев так же легко получал американские деньги, как если бы «отнимал конфету у ребенка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Президент добавил, что США потратили намного больше средств для поддержки Украины, чем страны Европы. «Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили $100 млрд. Большая разница»,— сказал Дональд Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом (цитата по The New York Times).

4 марта США приостановили поставки вооружений Украине. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон не исключает возобновления помощи Киеву, однако для этого Украина обязана вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам.

Подробнее о прекращении военной помощи Украине читайте в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».