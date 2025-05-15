Оргсекретарь медпрофсоюза ответит по иску о защите репутации глазовской больницы

Глазовская межрайонная больница (ГМБ) 29 апреля подала в местный райсуд исковое заявление о защите деловой репутации после ряда критических заявлений оргсекретаря медицинского профсоюза «Действие» Александра Золотарева в СМИ и соцсетях, касающихся закрытия молочной кухни при медучреждении. Об этом во «ВКонтакте» 14 мая сообщил господин Золотарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Золотарев, vk Фото: Александр Золотарев, vk

ГМБ в качестве недостоверных сведений указывает на статью издания Udm-info от 19 апреля, в которой оргсекретарь среди прочего заявляет, что «руководство больницы в течение нескольких лет делало все возможное, чтобы прекратить реализацию продукции молочной кухни жителям города». Также истец приводит слова господина Золотарева из материала о том, что «сознательно и специально предпринимались целенаправленные усилия по поломке оборудования, чтобы можно было никому не выдавать продукцию молочной кухни».

19 апреля «Ъ-Удмуртия» писал со ссылкой на господина Золотарева, что местная прокуратура выявила факты необеспечения кисломолочной продукцией пациентов, включая несовершеннолетних, находящихся на стационарном лечении в ГМБ. Из ответа надзорного ведомства от 11 апреля следует, что главному врачу медучреждения Василию Ремнякову внесли представление.

Напомним, работа молочной кухни при ГМБ была приостановлена осенью 2024 года из-за, как указывало руководство медучреждения, поломки оборудования. После этого было принято решение закрыть объект. Среди причин называлось «отсутствие спроса на кисломолочную продукцию при колоссальных затратах». Расходы на работу молочной кухни в год составляют порядка 17,5 млн руб.

Против решения закрыть молочную кухни выступила группа местных жителей. 8 апреля 2025 года в городе прошел пикет, собравший около 40-50 глазовчан, после чего протестующие направили резолюцию с требованиями возобновить работу молочной кухни президенту и правительству РФ, а также в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

В конце апреля стало известно, что заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре Елена Писарева направила письмо главе Удмуртии Александру Бречалову с просьбой рассмотреть обращение протестующих против закрытия молочной кухни глазовчан.

Подробнее о ситуации с глазовской молочной кухней читайте в материале «Ешьте, что дают».