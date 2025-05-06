Совфед обратился к главе Удмуртии по вопросу закрытия молочной кухни в Глазове

Заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре Елена Писарева направила письмо главе Удмуртии Александру Бречалову с просьбой рассмотреть обращение протестующих против закрытия молочной кухни глазовчан, пишет издание Udm-info со ссылкой на оргсекретаря медицинского профсоюза «Действие» Александра Золотарева. Письмо датируется 25 апреля.

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Ранее жители направили письмо в приемную верхней палаты на имя председателя СФ Валентины Матвиенко. Среди прочего в документе указывается, что продукция молочной кухни пригодится для обеспечения «качественным и полезным» питанием находящихся в центре реабилитации для ветеранов СВО, который планируют открыть в Глазове. Кроме того, заявители отмечают «безрассудных расход бюджетных средств» за счет покупки пара с ООО «Чепецкий механический завод» вместо приобретения собственного парогенератора.

В письме к главе Удмуртии госпожа Писарева со ссылкой на обращение глазовчан пишет, что «производимые учреждением качественные продукты специализированного лечебного и детского питания всегда были и остаются востребованы жителями города Глазов». Среди прочего господина Бречалова попросили «оказать содействие в решении вопроса» и проинформировать СФ.

Напомним, осенью 2024 года работу молочной кухни приостановили из-за поломки оборудования. После этого руководство больницы совместно с региональным минздравом приняли решение закрыть объект, в том числе из-за нерентабельности предприятия.

8 апреля 2025 года в городе прошел пикет против закрытия объекта. Протестующие глазовчане направили резолюцию с соответствующими требованиями президенту и правительству РФ, а также в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

Подробнее об этом читайте в материале «Ешьте, что дают».