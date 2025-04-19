Прокуратура выявила проблемы с выдачей кисломолочки пациентам больницы в Глазове

Глазовская прокуратура выявила факты необеспечения кисломолочной продукцией пациентов, включая несовершеннолетних, находящихся на стационарном лечении в местной межрайонной больнице (ГМБ), следует из ответа надзорного органа от 11 апреля. Документ опубликовал во «ВКонтакте» оргсекретарь медицинского профсоюза «Действие» Александр Золотарев. В связи с нарушениями главному врачу ГМБ Василию Ремнякову внесли представление. Проблемы с выдачей «кисломолочки» выявили в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глазовская межрайонная больница, vk Фото: Глазовская межрайонная больница, vk

Также прокуратура ответила на запрос глазовчан, выступающих против закрытия молочной кухни при ГМБ. Надзорный орган со ссылкой на приказ медучреждения от 10 марта указывает, что деятельность объекта «не прекращается», поскольку в молочной кухне обеспечивается прием, хранение и выдача сухих молочных смесей и каш для детей из малообеспеченных семей. Производство кисломолочных продуктов было прекращено 3 марта, приостановлено из-за поломки оборудования — 9 сентября.

Ведомство отмечает, что ГМБ самостоятельно принимает решение о проведении ремонта оборудования молочной кухни и возобновлении производства «кисломолочки». В соответствии с федеральным законодательством прокуратура не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность медучреждения.

На доводы протестующих об отказе в проведении торгов на закупку сырья для молочной кухни надзорный орган ответил, что в июле 2024-го ГМБ направляла заявку на приобретение фляжного молока, крышек из алюминиевой фольги и стаканчиков в «Региональный центр закупок», но контракт не был заключен «в связи с отсутствием коммерческих предложений».

13 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что протестующие против закрытия молочной кухни направили резолюцию с соответствующими требованиями президенту и правительству РФ, а также в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Основными причинами закрытия молочной кухни назывались «техническая неисправность оборудования по приготовлению и фасовке продукции» и «отсутствие спроса на кисломолочную продукцию при колоссальных затратах». Расходы на работу молочной кухни в год составляют порядка 17,5 млн руб.

Подробнее о закрытии молочной кухни в Глазове читайте в материале «Ешьте, что дают».