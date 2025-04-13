«Ешьте, что дают»

Протестующие против закрытия молочной кухни глазовчане направили резолюцию с соответствующими требованиями президенту и правительству РФ, а также в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Местные пикетчики просят вновь пустить производство и отремонтировать объект, работавший с 1960-х. Региональный минздрав указывает, что «ситуация с тех пор сильно поменялась», и сейчас существуют качественные сухие смеси и каши. Руководство больницы в том числе отмечает отсутствие спроса на продукцию кухни. Как протестующие планируют продолжать отстаивать городской объект «исторической значимости» — в материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пикет против закрытия молочной кухни состоялся 8 апреля

Фото: Александр Золотарев, vk Пикет против закрытия молочной кухни состоялся 8 апреля

Фото: Александр Золотарев, vk

Несколько жителей Глазова при участии оргсекретаря медицинского профсоюза «Действие» Александра Золотарева направили 10 апреля резолюцию против решения о закрытии местной молочной кухни при Глазовской межрайонной больнице (ГМБ). В числе заявленных получателей — президент, председатели правительства РФ, Госдумы и Совета федерации, а также Следственный комитет и Генеральная прокуратура.

Впервые текст резолюции был зачитан 8 апреля во время пикетирования на окраине города среди 40–50 местных жителей. Господин Золотарев рассказал «Ъ-Удмуртия», что основные требования протестующих — возобновление выпуска собственной кисломолочной продукции при молочной кухне и выделение средств из регионального бюджета на ремонт объекта.

Молочная кухня была создана в 1960-х как структурное подразделение ГМБ для обеспечения детей соответствующей продукцией: объект рассчитан на производство 5 тыс. порций кефира и творожка за смену. Осенью 2024-го работу кухни приостановили из-за поломки оборудования. После этого руководство ГМБ приняло альтернативное решение: прекратить функционирование объекта и заключить договор на поставку продукции в поликлинику местным производителем. 10 марта 2025-го был издан приказ о прекращении работы подразделения.

Главный врач медучреждения Василий Ремняков указал в ответе (есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия») на обращение председателя профсоюза «Действие» Оксаны Шикаловой, что одной из основных причин прекращения производства «послужила техническая неисправность оборудования по приготовлению и фасовке продукции». Господин Ремняков добавил, что в Глазове и Глазовском районе в 2024-м проживали 22,3 тыс. детей, из них в возрасте до трех лет — 2,9 тыс. В среднем «за прошедший период» кисломолочную продукцию молочной кухни получали 144 ребенка, в их числе 41 — из малообеспеченных семей».

«Очевидно отсутствие спроса на кисломолочную продукцию при колоссальных затратах на ее изготовление, поскольку финансовая необходимость на обеспечение производства… в год составляет 17,5 млн руб. Это зарплата, коммунальные услуги и прочие работы»,— заявил руководитель ГМБ.

Аналогичной позиции придерживается министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. «С тех пор (1960-х.— “Ъ-Удмуртия”) ситуация сильно поменялась. Сейчас есть качественные сухие молочные смеси и каши, и продукция кухни не востребована. С родителями 27 детей, кто получает бесплатное питание, мы поговорили — никто из них не против привозных кисломолочных продуктов»,— написал в Telegram 7 апреля господин Багин. Глава минздрава подчеркнул, что все малоимущие семьи будут обеспечиваться положенным питанием. Бывшие работники молочной кухни пройдут переобучение и будут трудоустроены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Оргсекретарь медицинского профсоюза «Действие» рассказал «Ъ-Удмуртия», что молочная кухня, напротив, пользовалась огромным спросом. «Все они (2,9 тыс. детей.— “Ъ-Удмуртия”) нуждаются в качественной молочной продукции. Нельзя судить о потребностях тысяч детей, опираясь на мнение нескольких десятков родителей»,— заявил господин Золотарев.

Оргсекретарь добавил, что оборудование молочной кухни «не старое» — 2009 года выпуска, а многомиллионные расходы связаны в основном с оплатой пара теплоэлектроцентрали Чепецкого механического завода. Господин Золотарев связывает закрытие объекта с «нежеланием поддерживать важную для города структуру».

«С ноября 2024-го по февраль 2025-го мы действительно получали продукцию. Но с самого начала органы власти как будто ставят нам палки в колеса. Сначала ограничили выдачу молочной продукции в стаканчиках. Потом тихо закрыли кассу. А после, как мне известно, руководство намеренно занизило стоимость молока при закупке — установили цену около 40 руб. при средней цене по рынку около 50 руб. Естественно, никто из поставщиков на аукцион не вышел»,— сказал оргсекретарь.

Заведующая глазовским филиалом Комплексного центра социального обслуживания населения (РКЦСОН) Людмила Волкова рассказала «Ъ-Удмуртия», что ключевой момент в истории «не столько экономия на детском питании», сколько историческая значимость молочной кухни и возможность получать качественную продукцию местного производства. «Если больница действительно продолжит выдавать молочную продукцию, закупленную у других поставщиков, то нарушений в правах ребенка и матери не будет»,— отметила госпожа Волкова.

Корреспондент городской газеты «Красное знамя» Елена Трефилова уточнила «Ъ-Удмуртия», что закрытие молочной кухни — «последствие урагана» по проводимой с 2016-го «оптимизации» структур лечебных учреждений в Глазове.

«Я работаю в городской газете уже 30 лет и хорошо помню, как заинтересована была тогдашняя заведующая молочной кухней в популяризации кисломолочной продукции и как не находила поддержки в этом у руководства. Как можно говорить о том, что продукция не востребована, если вы ничего не сделали, чтобы народ покупал эти кефирчики и творожки?» — сказала Елена Трефилова.

По словам городского корреспондента, предлагаемые сейчас родителям продукты не соответствуют по качеству тому, что выпускалось на молочной кухне. «Нашим детям и внукам как бы говорят: ешьте то, что дают, на другое у нас денег нет»,— резюмировала сотрудница издания.

Завершая, господин Золотарев отметил, что «вся надежда» протестующих на то, что отправленная резолюция дойдет до адресата и «возымеет действие». Но если их «не услышат», то инициативная группа глазовчан продолжит устраивать флешмобы и пикеты, делая все, чтобы их «заметили».

Анастасия Никитина, Евгений Щепелев