Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06%

С 6 по 12 мая 2025 года инфляция в России составила 0,06% после 0,03% на предыдущей неделе, следует из данных Росстата. С начала месяца цены выросли на 0,08%, с начала года — на 3,28%. Годовая инфляция замедлилась до 10,09%.

В обзоре Минэкономики указано, что цены на продовольственные товары с 6 по 12 мая увеличились на 0,12% к предыдущей неделе. Плодовоовощная продукция подешевела на 0,65%, остальные продукты питания подорожали на 0,19%. Незначительное снижение цен зафиксировано в сегменте непродовольственных товаров (–0,02%). В сфере услуг инфляция составила 0,08%.

Сильнее всего за неделю подорожали свекла (+5,12%), репчатый лук (+5,12%), морковь (+4,79%), капуста (+3,89%), картофель (+2,57%). Подешевели огурцы (–9,6%), помидоры (–5,9%), бананы (–1,3%), куриные яйца (–1,2%).

В секторе непродовольственных товаров изменились цены на некоторые лекарства: корвалол (+0,6%), анальгин (+0,3%), активированный уголь (+0,2%), левомеколь (–0,6%), пенталгин (–0,3%), валидол (–0,1%). Среди товаров первой необходимости выросли цены на туалетную бумагу (+0,3%), хозяйственное мыло и зубные щетки (–0,2%). Снизилась стоимость зубных паст (–0,5%), детских подгузников и стиральных порошков (–0,2%), гигиенических прокладок (–0,1%).

В сфере услуг увеличилась средняя стоимость проживания в хостелах (+1,1%), путевок в санатории (+0,7%), дома отдыха и пансионаты (+0,5%). Стоимость проживания в гостиницах с четырьмя и пятью звездами уменьшилась на 0,5%. Также изменились цены на мойку автомобилей (+0,3%), восстановление зубов пломбой (+0,2%) и женские стрижки (+0,1%).

Согласно прогнозам ЦБ, годовая инфляция должна достичь пика в апреле-мае 2025 года, после чего начнет снижаться. На неделе с 6 по 12 мая показатель замедлился до 10,09% с 10,21% на предыдущей неделе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика России остывает плавно».

Петр Бузлаев