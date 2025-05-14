Фигурантку дела о покушении на главу Крыма осудили на 10 лет

Южный окружной военный суд приговорил Оксану Шевченко (внесена в перечень террористов и экстремистов), обвиняемую в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, к 10 годам лишения свободы. Ранее гособвинение запрашивало для подсудимой девять лет колонии, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал группировку с целью совершения теракта на территории Крыма. Участниками сообщества стали Владимир Боднарь и Оксана Шевченко. Обвиняемые должны были отслеживать маршруты служебного транспорта главы региона и планировать покушение. Позднее к группе присоединился Владимир Ананьев.

В начале февраля 2024 года сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали предполагаемых участников организации. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также по ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). Владимир Боднарь и Оксана Шевченко заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Богдан Кобец