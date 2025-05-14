Депутат Даванков предложил разработать нейросеть для судейства футбольных матчей

Вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил использовать искусственный интеллект для судейства российских футбольных матчей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Даванков считает, что арбитр «испортил» матч 35-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной», поскольку не замечал «очевидных фолов». Отметив, что его «больше волнует наш футбол», политик предложил министерству спорта России совместно с ведущими отечественными компаниями разработать нейросеть для судейства матчей.

«Как только появится рабочий продукт — сразу добавить ИИ (Искусственный интеллект — ''Ъ'') в качестве ассистента судьи во всех матчах РПЛ и других лиг. Пусть тренируется. Все решения ИИ важно транслировать в онлайне. Чтобы каждый фанат мог увидеть, кто судит объективнее. Окажется, что ИИ ошибается реже — при всех спорных моментах его решение должно стать определяющим», — написал Даванков.

Таисия Орлова