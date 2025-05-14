Количество убийств в Нижегородской области за четыре месяца сократилось на 9%

Число убийств сокращается в Нижегородской области после существенного роста в 2024 году, при этом растет число изнасилований. Согласно статистике штаба регионального ГУ МВД, за четыре месяца 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года количество убийств уменьшилось на 8,9% — до 72, число изнасилований выросло на 87,5% — до 30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за январь — апрель текущего года количество преступлений в регионе выросло на 1%, до 11,62 тыс.

Число зарегистрированных правонарушений против личности уменьшилось на 3,6%, до 1354. Из них 213 — это угрозы убийством (рост на 15,1%), 109 — причинение тяжкого вреда здоровью (рост на 6,9%), 110 — причинение вреда средней тяжести (минус 30,8%) и 177 — легкого вреда (минус 9,2%). Побоев зафиксировано 20 против 19 годом ранее.

Имущественных преступлений стало больше на 3,5% — 6292. В том числе мошенничеств зафиксировано 2899 (плюс 11,4%), краж — 2796 (меньше на 0,6%), грабежей — 105 (меньше на 19,2%), разбоев — 9 (меньше на 55%).

Среди краж на 10% выросло количество хищений транспортных средств — до 22.

Деяний террористического характера зафиксировано 11 (было 9), экстремистской направленности — 10 (было 3).

Как писал «Ъ-Приволжье», за первый квартал 2025 года в Нижегородской области зафиксировали 25 изнасилований и 53 убийства.

Галина Шамберина