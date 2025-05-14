Новый реабилитационный центр для детей откроется в Евпатории 1 ноября

Федеральный реабилитационный центр «Кораблик Мойнаки» примет первых пациентов в Евпатории 1 ноября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача учреждения Ирину Марусич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Открытие центра с пациентами у нас запланировано на 1 ноября. Сейчас проходит монтаж оборудования, его апробация и другие технические моменты»,— рассказала госпожа Марусич.

Медицинское учреждение, расположенное рядом с Мойнакским озером, создано по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, подписанному в январе 2025 года. Центр предназначен для детей с патологиями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств и соматическими заболеваниями.

Стационар рассчитан на 300 коек для детей от трех месяцев до 18 лет и сопровождающих их родителей. В медучреждении также предусмотрены шесть мест для реанимации и интенсивной терапии. В перспективе планируется запустить консультационно-диагностический корпус с дневным стационаром на 75 мест и пансионат для детей с родителями на 150 мест.

По словам Ирины Марусич, центр сможет принимать до 450 пациентов в сутки или около 4–5 тыс. детей ежегодно. Продолжительность реабилитации в среднем составит 18 дней.

В учреждении будет использоваться современная аппаратура для применения уникальных технологий медицинской реабилитации, разработанных индивидуально для каждого ребенка с учетом состояния его здоровья.

Создание центра осуществляется во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию в феврале 2019 года. Первый реабилитационный центр «Кораблик» открылся в июне 2023 года в подмосковном Подольске. Помимо комплекса в Евпатории, строится еще один федеральный центр «Кораблик» в Новосибирской области.

Анна Гречко