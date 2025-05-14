Паспорт Израиля — это возможности

Как гражданство Израиля меняет жизнь



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По данным Российско-Израильского консультационного центра (РИКЦ), интерес россиян к гражданству Израиля продолжает расти. Только за последние три года его получили более 95000граждан РФ, а общее количество заявок превышает 300000в год.

РИКЦ помогает клиентам с оформлением израильского паспорта более 11лет, а его специалисты знают все нюансы процесса репатриации. Основатель компании Вадим Жоров рассказал нам о возможностях и преимуществах, которые открывает гражданство Израиля, и почему так много россиян хотят его получить.

Объем запросов на паспорт Израиля

В 2019году услугами РИКЦ воспользовалось около 800семей, что составляет приблизительно 3000чело­век. В 2025году ожидается более 1500семей.

Согласно информации израильских аналитических агентств, в самые активные годы гражданство получали от 40000до 45000россиян ежегодно. Но, я думаю, существует еще больший потенциал тех, кто может рассчитывать на получение израильского паспорта. Фактически на каждую тысячу человек, осознающих возможность оформления гражданства, приходится еще тысяча, которые об этом даже не догадываются. История ХХ века максимально этому способствовала: еврейские семьи меняли имена и фамилии, чтобы выжить, и скрывали свою истинную национальность даже от детей. Многие только в среднем возрасте узнали о том, что их дед был евреем, и это перевернуло их жизнь.

Вместе с интересом к семейной истории растет и интерес к получению гражданства Израиля. Ведь репатриация дает возможность путешествовать без визы в 161страну, открывает доступ к одной из лучших систем здравоохранения в мире, а также к получению качественного образования и повышению уровня жизни.

Как узнать о праве на репатриацию?

Благодаря технологиям каждый может сдать тест ДНК и узнать о своих предках. Так, около 16% людей, сдающих анализы, обнаруживают еврейские корни. Получить гражданство на основе результатов такого теста нельзя, но знание о том, что в вашем роду были евреи, уже первый шаг на пути репатриации. Я также рекомендую в первую очередь проверить семейные архивы — свидетельства о рождении, старые паспорта и фотографии могут подтвердить принадлежность к евреям и открыть путь к гражданству Израиля.

Почему стоит получить израильское гражданство?

Второе гражданство особенно важно для тех, кто часто выезжает за границу по делам или имеет недвижимость в других странах. Израильское гражданство открывает двери для безвизовых путешествий в ЕС, Шенген и США. Оно позволяет продолжать развивать бизнес и владеть зарубежными активами без санкций, а также упрощает ведение дел в странах, которые отказываются взаимодействовать с Россией. Да, израильский паспорт не решает все проблемы, но он значительно упрощает жизнь клиентам с такими проблемами.

Он также решает вопросы с лечением тяжелых заболеваний, и таких клиентов в истории РИКЦ тоже, к сожалению, много. Но большинство из тех, кто вместе с нами получил израильское гражданство, вышло в ремиссию. И неудивительно — по версии Bloomberg, в течение последних 10лет Израиль стабильно входит в топ-10стран с самой эффективной системой здравоохранения. У государства один из самых высоких уровней диагностики и лечения онкологии в мире. Средние показатели 5-летней выживаемости при онкозаболевании после прохождения лечения — до 80%. А выживаемость при раке груди — целых 95%. И это в том числе о многом говорит для тех, кто хочет получить паспорт не с целью лечения. Ведь высокий уровень медицины обеспечивает высокое качество жизни для вас и вашей семьи.

Надежность израильского паспорта

Паспорт Израиля не может быть аннулирован и выдается на всю жизнь. В отличие от «золотых виз» и других паспортов, которые могут быть отменены, израильский обеспечивает стабильность. Однако владелец имеет право в том числе отказаться от гражданства, и мы также помогаем таким клиентам.

Сейчас рынок легальных программ получения вторых паспортов для граждан РФ значительно уменьшился. Получить инвестиционный паспорт в Португалии, на Мальте, Кипре или даже Карибах больше невозможно. А инвестирование в дорогую недвижимость и долгое оформление паспорта становится неудобным. Цена за услуги РИКЦ за комплексное сопровождение под ключ начинается от €10000*, что делает израильский паспорт одним из самых доступных по сравнению с инвестиционными программами, где порог входа составляет от $130000.

Я всегда говорю: получение гражданства Израиля — это возможность не только найти корни, но и обеспечить стабильное будущее себе и своей семье. Это возможность широкого выбора университетов и мест работы для ваших детей, а для вас — свободного ведения бизнеса на международной арене.

*Цена по курсу на 12.05.2025

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