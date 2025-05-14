Bloomberg: Турция не исключает визита Трампа в ближайшие дни

Власти Турции не ожидают визита президента США Дональда Трампа 15 мая, но не исключают возможность его поездки в ближайшие несколько дней, особенно если в страну приедет и президент России Владимир Путин. Об этом сообщило агентство Bloomberg cо ссылкой на источники.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул, где 15 мая пройдут переговоры России и Украины. Его спецпосланник Кит Келлог позднее уточнил, что решение о поездке американского президента зависит от того, приедет ли Владимир Путин.

Сам Дональд Трамп заявил, что от его поездки в Турцию, вероятно, зависит, приедет ли туда президент России Владимир Путин. Кремль не стал раскрывать, кто поедет в Турцию на переговоры от России.

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