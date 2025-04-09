СвЖД увеличила контейнерные перевозки на 8,7% в первом квартале

Свердловская железная дорога (СвЖД) в январе-марте увеличила перевозки груженых и порожних контейнеров на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале было отправлено 124,2 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), сообщили в пресс-службе СвЖД.

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Основными видами грузов, перевозимых в контейнерах, стали:

химикаты и сода – 33,2 тыс. ДФЭ;

химические и минеральные удобрения – 11 тыс. ДФЭ (рост в 2,7 раза);

лесные грузы – 8,8 тыс. ДФЭ;

нефть и нефтепродукты – 8 тыс. ДФЭ;

бумага – 6,5 тыс. ДФЭ.

Наибольшую динамику роста показали перевозки:

химических и минеральных удобрений (рост в 2,7 раза);

черных металлов (рост в 1,7 раза);

зерна (рост в 1,3 раза);

цветных металлов (рост в 1,3 раза);

строительных грузов (рост в 1,5 раза).

За три месяца в контейнерах было перевезено 1,6 млн т различных грузов, что на 11,9% больше, чем в прошлом году.

Ранее СвЖД по запросам грузоотправителей формировала поезда увеличенной длины (100 и более вагонов) для доставки продукции в контейнерах на Дальний Восток. В январе – марте со станций было отправлено 23 длинносоставных контейнерных поезда.

Полина Щуцкая