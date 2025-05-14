Иран проведет переговоры с «евротройкой» по ядерной программе 16 мая в Стамбуле

Переговоры Ирана и стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) пройдут 16 мая в Стамбуле на уровне заместителей глав МИДов. Об этом в среду сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«В пятницу в Стамбуле состоятся переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Господин Арагчи подчеркнул, что иранская сторона готова к диалогу с Европой. «К сожалению, европейцы сами оказались в некоторой изоляции в этих переговорах из-за своей политики,— отметил он.— Мы не хотим такого развития событий и решили продолжать переговоры».

2 мая в Риме должны были состояться технические консультации двух сторон накануне переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе, однако накануне встречи глава МИД Франции заявил, что они не состоятся. Четвертый раунд переговоров между Ираном и «евротройкой», запланированый на 3 мая, также был отменен. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди говорил, что встреча была отложена «по логистическим причинам».

В конце апреля Аббас Арагчи заявил, что по итогам консультаций с коллегами из России и Китая, которые состоялись в марте и апреле, готов возобновить диалог с «евротройкой» по ядерной программе. Еще в феврале Франция, Великобритания и Германия пригрозили Ирану в случае отказа от ядерной сделки запустить snapback — механизм, который предполагает восстановление всех санкций Совбеза ООН, введенных против Тегерана в ответ на его ядерные разработки.

Анастасия Домбицкая