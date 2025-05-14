Китай и Колумбия будут вместе продвигать инициативу «Один пояс — один путь»

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с президентом Колумбии Густаво Петро. Главы государств подписали план сотрудничества по продвижению инициативы «Один пояс — один путь», передает агентство «Синьхуа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Господин Си считает, что присоединение Колумбии к инициативе «Один пояс — один путь» нужно использовать как возможность для повышения уровня двустороннего сотрудничества. Он заявил о готовности Китая импортировать больше высококачественной продукции из Колумбии и поддерживать китайские компании в ведении там бизнеса, передает «РИА Новости».

Инициатива Китая «Один пояс — один путь» представляет собой стратегию по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Ее в сентябре 2013 года выдвинул Си Цзиньпин. К ней подключились более 150 стран и свыше 30 международных организаций. В рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути» планируется создать несколько экономических коридоров, в том числе Китай—Монголия—Россия.

Подробности — в справке «Ъ».