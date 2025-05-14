В Белгородской области за сутки пострадали 16 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за прошедшие сутки в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе пострадали 16 мирных жителей. Из них трое — сотрудники скорой помощи, четверо — бойцы «Орлана». В больницах остаются восемь человек, один находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал господин Гладков в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В течение сегодняшней ночи над территорией региона сбили три БПЛА, сообщало Минобороны. По словам губернатора, были атакованы два села — Богун-Городок и Вознесеновка. В обоих случаях пострадали водители, оба госпитализированы.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, обошлось без жертв. Из-за регулярных обстрелов в регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.