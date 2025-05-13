Польша опровергла слова Келлога об отправке войск на Украину

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна изначально указала свою роль в российско-украинском конфликте как центра логистической и инфраструктурной поддержки. Это не предполагает отправку войск, сказал он. Сегодня спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Штаты в рамках мирного соглашения обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Aurelien Morissard / AP Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Aurelien Morissard / AP

«Наша позиция ясна — Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину»,— сказал министр в интервью PAP. Владислав Косиняк-Камыш объяснил, что ему и главе МИД Польши Радославу Сикорскому не поступало никаких предложений от США по этому вопросу. По его словам, роль страны в поддержке Украины известна и ценится союзниками.

В середине апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что страна будет помогать Украине с учетом своих интересов. Перед этим Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink для использования на объектах критической инфраструктуры. Также в рамках помощи Польша принимает украинских беженцев, в феврале премьер Дональд Туск сообщал, что общее число принятых украинцев составило почти 2 млн с 2022 года.

Подробнее о поддержке Украины Польшей и другими странами Европы — в материале «Ъ» «Страны ЕС явили единодушие в разногласиях».

Екатерина Отрашкевич